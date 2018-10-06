اتفاقية بحثية بين جامعة الملك عبدالله وشركة لوكهيد مارتن

جدة – البلاد

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” اتفاقية بحثية رئيسة دولية مع شركة لوكهيد مارتن ، الشركة العالمية في صناعات الأمن والفضاء ، والتي تعد الأولى من نوعها للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك في مقر الجامعة بمحافظة ثول .

وأعلن الجانبان عن تعاونهما في مجال الإلكترونيات المرنة، الذي يشمل إدماج الخلايا الشمسية المرنة، التي طورتها كاوست، ضمن الطائرات ذات الأجنحة الثابتة المسيّرة بدون طيار “UAVs”، بهدف تعزيز قدرات التحمّل التشغيلي فيها، ودعم تطبيقاتها العملية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات ، حيث تأتي هذه الاتفاقية عقب مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن وعضو مجلس أمناء جامعة كاوست مارلين هيوسون ، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها في نوفمبر من العام 2017 إلى الجامعة .

وبموجب الاتفاقية، اتفقت شركة لوكهيد مارتن وكاوست على التعاون في مختلف المشاريع التكنولوجيّة، التي تدعم رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

من جانبه عد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة لوكهيد مارتن كيوكي جاكسون الإبداع والابتكار في الميادين التكنولوجية والهندسيّة، المحركين الرئيسين للنمو المستدام طويل الأمد في المملكة مؤكداً على أنّ شركة لوكهيد مارتن فخورة بالدور الذي تقوم به في تعزيز جهود البحث العلمي والتطوير في المملكة، من خلال تعاونها والتزامها مع شركاء مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية .

وقال : من خلال هذا التعاون العملي، سنكون قادرين على اكتشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات القائمة، خاصة وأننا نتطلع قدمًا إلى العمل مع المواهب والطاقات العلمية السعودية، ونعي تمامًا أننا أمام مستقبل واعد ينتظرنا بأمن وأمان.”

بدوره أفاد نائب رئيس الجامعة الأعلى للأبحاث والابتكار والتنمية الاقتصادية جان ماري فريشيه أن أحد أهداف هذا المشروع ، الذي يمتد على مدار عام ، سيكون تصميم وتطوير وإدماج واختبار الخلايا الشمسية المرنة والمبتكرة، لتحسين قدرات التحمل في الطائرات الصغيرة المسيّرة بدون طيار؛ بحيث يمكن استخدام هذه الطائرات في العديد من التطبيقات، بما في ذلك الإنتاج الزراعي، ومراقبة البيئات البحريّة، وغير ذلك”.

وأشار إلى أن باحثي “كاوست” كانوا قد أحرزوا نجاحاتٍ مهمّة في تطوير الإلكترونيات المرنة، التي يمكن إعدادها واستخدامها في مجالات مختلفة، لتمكين جميع مستخدميها من الحصول على المعلومات اللازمة لأعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.