اتفاقية بين “السياحة” و”كريم” لتعزيز التجربة السياحية بالمملكة

وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة “كريم” اتفاقية لتسهيل وصول السياح إلى المرشدين السياحيين والترويج للأماكن السياحية في المملكة.

وقع الاتفاقية عن الهيئة نائب الرئيس للمساندة الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، فيما وقعها عن الشركة باسل النحلاوي.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن الاتفاقية ستعزز من دور الهيئة وجهودها للاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة، كما تأتي تحقيقاً لتوجهات الهيئة وتطلعاتها الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق دخل إضافي للمرشدين السياحيين وقائدي سيارات كريم، كما ستوفر تجربة فريدة لزوار المملكة وتمكنهم من الوصول للمرشد السياحي بوقت قياسي من أي مكان وأي وقت عبر تطبيق كريم، مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تنمية السياحة أحد أهم ركائزها وتنظر للتحول الرقمي كأساس في عملية التحول الاقتصادي.