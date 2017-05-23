اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والمكتبة الرقمية

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أبها – واس

وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون المكتبات، أمس، اتفاقية تعاون مع المكتبة الرقمية السعودية، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك بهدف تعزيز وتحديث مصادر المعلومات والمراجع العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومثّل الجامعة في التوقيع عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالله بن سعيد آل ناصر، فيما مثّل المكتبة الرقمية السعودية مستشار وزير التعليم المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالحميد السليمان .

وأثنى مدير جامعة الملك خالد على هذه الخطوة، منوهاً بدور المكتبة الرقمية وجهودها في توفير المصادر المعرفية المتنوعة التي تقدمها أبرز دور النشر العالمية والعربية .

من جهته، أكد عميد شؤون المكتبات بالجامعة أن الاتفاقية تنص على انضمام الجامعة إلى عضوية تكتل المكتبة الرقمية، الذي يُعد أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي، إذ يضم ما يزيد على 200 مليون مادة علمية، تشمل 550 ألف كتاب رقمي ومرجع و 160 ألف مادة، تغطي التخصصات الأكاديمية كافة .