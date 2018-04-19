اتفاقية تعاون بين جامعة الملك فيصل ومؤسسة قبس للقرآن والسنة

أبرمت جامعة الملك فيصل ومؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي “قبس للقرآن والسنة والخطابة” اتفاقية تعاون في مجالات البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية والتدريب العملي والزيارات الميدانية وتقنية المعلومات وخدمة المجتمع، وذلك على هامش الحفل الختامي لأنشطة المؤسسة الذي أقيم أمس، بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة الملك فيصل وجرى خلاله تكريم الفائزين بمسابقة قبس للسنة والخطابة في نسختها العاشرة.

ووقع الاتفاقية كل من معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وسمو نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي.

وتعد هذه الاتفاقية تأكيداً للدور الرئيس والمهم الذي تقوم به مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي “قبس للقرآن والسنة والخطابة ” في ربط أبناء المجتمع بالكتاب والسنة حفظاً وتجويداً وتدبراً وتعلماً لفنون الخطابة، وتحصين النشء من الغلو والانحراف العقدي والفكري والسلوكي، وتجسيداً للدور الرائد الذي تقوم به جامعة الملك فيصل بالمنطقة من واقع الخدمات البحثية والتدريبية وخدمة المجتمع في جميع المجالات والتخصصات، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية أكاديمياً ومهنياً، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية والمعنية في مختلف المجالات من أجل إثراء العملية التعليمية وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع.