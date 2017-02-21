اتفاقية تعاون بين نادي الوحدة والجمعية الخيرية بمكة المكرمة

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مكة المكرمة- هشام شرف الدين

بحضور ورعاية معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أبرمت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي اتفاقية شراكة وتعاون، وذلك في مقر نادي الوحدة الرياضي؛

حيث وقع الاتفاقية حاتم بن حسن قاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة، وهشام بن فؤاد مرسي رئيس نادي الوحدة الرياضي، وبحضور سعادة السفير محمد بن أحمد الطيب، وعدد من الشخصيات الداعمة للجمعية الخيرية بمكة المكرمة، ولنادي الوحدة الرياضي،

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الخيرية بمكة المكرمة نبيل بن صديق جستنيه أن الاتفاقية اشتملت على الارتقاء بالتكامل والترابط من خلال المسئولية الاجتماعية، والدور الذي تقوم به الجمعية، والنادي لخدمة مجتمع هذا البلد الأمين.

حيث يمكن للجمعية استخدام مسرح النادي وبعض المواقع في النادي للإعلان عن خدماتها الخيرية المختلفة، وكذلك استفادة منسوبي الجمعية من استخدام المنشآت الرياضية بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي والإعلان عن خدمات الجمعية أيضاً في بعض المباريات المنقولة تلفزيونياً من خلال البنرات، بعد موافقة هيئة دوري المحترفين،

وتم الاتفاق على أن يقوم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وضيوف النادي من المشاهير ونجوم فرق النادي والأجهزة الفنية المسلمة، بزيارات لمنشآت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة المختلفة، للاطلاع على المدى التطور الذي وصلت إليه خدماتها العينية في إدارة الجمعية.