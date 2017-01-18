اتفاقية تعاون لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

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الرياض- البلاد

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص،أمس بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، اتفاقية تعاون مشترك، لبناء شراكة استراتيجية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لحاجة سوق العمل عبر بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، لتنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهلها للحصول على عمل مناسب،

وكذلك لرغبة الجهتين في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحلول 2030م.وتتضمن الاتفاقية دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً.