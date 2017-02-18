اتفاقية شراكة بين وزارتي التجارة السعودية والموريتانية

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نواكشوط -واس

وقع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس أمساتفاقيات الشراكة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة السعودية الموريتانية في دورتها الثانية المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأول.

وقال معالي الدكتور القصبي في كلمة له إن رؤية 2030 ركزت على دعم وفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص ليكون شريكًا مهمًا ومؤثرًا للتوظيف، ومصدر لتحقيق الازدهار, مبيناً أن العلاقة المتميزة بين المملكة وموريتانيا تستمد قوتها من روابط الأخوة العربية والإسلامية التي تربط البلدين والشعبين.

من جهتها قالت الوزيرة الموريتانية إن اللجنة المشتركة تأتي تأكيداً للعلاقات القوية والإرادة المشتركة بين البلدين، مؤكدة حرص حكومة بلادها للعمل الجاد والارتقاء بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.