اتفاقية لابتعاث نخبة من الكوادر الوطنية إلى خمس جامعات أمريكية

أبرمت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ووزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للابتعاث، اتفاقية تعاون سيتم بموجبها ابتعاث عشرين طالباً وطالبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للحصول على الماجستير والدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب الآلي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ابتعاث نخبة من الكوادر الوطنية إلى خمس جامعات أمريكية مرموقة هي جامعة ستانفورد، وجامعة كارنقي ميلون، وجامعة كال تيك، وجامعة إم آي تي، وجامعة يو سي بيركيلي، وذلك لدراسة تخصصات دقيقة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومن ثم انضمام الخريجين إلى الكادر الأكاديمي للكلية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للتعاون والتنسيق بين وزارة التعليم وكلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وحرصاً على توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة، وفي مقدمة ذلك الشراكة الفاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف، وتحقيقاً لأهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المتمثلة في المواءمة المباشرة بين الوظيفة والتخصص، والربط بين الوظائف الحالية والمستقبلية وبين الابتعاث.