اتفاقية لتسويق منتجات الحرفيين والحرفيات إلكترونيا

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الرياض – البلاد

وقع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية، ” بارع ” بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة البحر للتجارة الإلكترونية ” موقع فانيلا ” اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وتحقيق أهدافها الرامية إلى الارتقاء بالمنتج الوطني وتجويده وتسويقه، من خلال رعاية الأسرة المنتجة وتشجيعها، حيث تتقاطع أهداف الطرفان في بناء مجمتع منتج يسهم في دعم الناتج المحلي وتعزيز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.

وأوضح المشرف العام على برنامج ” بارع” عبدالرحمن بن عيسى بن جساس،عقب توقيعه الاتفاقية بمقر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً مع رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رشيد بن محمد بالبلاع،أنها تأتي في إطار نهج الهيئة ومبدأ الشراكة الذي تسعى إلى تعزيزه مع جميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي تماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة وخطتها في تنمية المجتمع ومن أبرز عناصرها تطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية بوصفه إرثاً ثقافياً يجسد هوية وحضارة المملكة وشعبها، ويسهم في تحسين دخل الأسرة المنتجة ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين، ومن ثم انعاش الحركة التجارية والسياحية في مناطق المملكة كافة.

وبين أن ” بارع” وفي إطار هذه الاتفاقية سيقوم بالتنسق المباشر بين الحرفيين والشركة وترشيحهم للاستفادة من خدمات موقع الشركة الإلكتروني ” فانيلا”، كما يقوم البرنامج بالتسويق للموقع والترويج له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية والبنرات الإلكترونية، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية للحرفيين المرشحين للاستفادة من موقع الشركة .

وتضمنت الاتفاقية أن يقوم موقع الشركة بالتسويق للحرف والصناعات اليدوية عبر المنصة الالكترونية (بإيادٍ سعودية)، من خلال تخصيص قسم خاص بهذه المنتجات، إلى جانب تسجيل الحرفيين في جميع مناطق المملكة في الموقع، وتسويق وبيع المنتجات الوطنية، كما يتكفل الموقع، بوضع شعارات وبوسترات البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية،

كما اتفق الطرفان على وضع تقارير ربع سنوية مشتركة تتضمن تفاصيل المبيعات والتقارير المالية، إلى جانب تنسيق الموقع مع البرنامج لتوفير منتجات وطنية عالية الجودة يمكن تقديمها كهدايا للجهات الحكومية ورموز الدولة وأعضاء الوفود الدبلوماسية والزائرة إلى المملكة، هذا إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير القدرات في المجالات التي تخدم قضايا الارتقاء بالمنتج الوطني وتجويده.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك للتنسيق بينهما كآلية لتفعيل مجالات التعاون يضم مختصين من الجهتين، ويتمتع بصلاحية طلب الاستعانة ببعض الخبراء من الداخل والخارج في المجالات التي يحتاجها، وسيضطلع هذا الفريق بوضع خطة عمل تنفيذية تشمل جميع مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية، يتم من خلالها إنجاز المهام بشكل علمي ومدروس، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.