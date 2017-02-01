اتفاقية لتوظيف وتدريب الشباب السعودي

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الرياض – البلاد

وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة (هدف) اتفاقية شاملة لتوظيف وتدريب الشباب السعودي.

ووقع العقد من جانب الشركة الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور صالح بن هشبول الغامدي ومن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية مدير عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن بن علي الزهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم صندوق الموارد البشرية لبرامج التوطين والتوظيف القائمة في الشركة في مختلف مجالاتها الفنية والإدارية.