اتفاقية للتعاون العلمي والتعليمي بين المملكة ومالطا

فاليتا- واس

اختتمت في العاصمة المالطية فاليتا أمس أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية المالطية المشتركة الذي ترأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومن الجانب المالطي معالي وزير الاقتصاد والاستثمار والمشروعات الصغيرة الدكتور كريستيان كاردونا.

وقد تم على هامش أعمال اللجنة التوقيع على مذكرة للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة، ووزارة التعليم والتشغيل المالطية.

وفي ختام أعمال اللجنة تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية المالطية المشتركة.

وتركزت أعمال اللجنة على مجالات التعاون في قطاع التجارة والاستثمار والمياه والزراعة والتعليم والصحة والسياحة والآثار والنقل.

وشملت أعمال اللجنة المشتركة قيام الوفد السعودي بزيارات ميدانية للجهات الحكومية المالطية ذات العلاقة، ولقاء ممثليها بنظرائهم من الجانب المالطي للتباحث وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاستثمارات المختلفة المتاحة وتشجيع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية ورواد الأعمال السعوديين لمالطا.