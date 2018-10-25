اتفاقية مع الصين لتشييد مصنع للسيراميك

الرياض- البلاد

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان اتفاقية لصالح مدينة ينبع الصناعية الأولى مع إحدى الشركات الصينية لتشييد مصنع إنتاج السيراميك بقيمة بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال ومذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لبحث تطوير فرص مشتركة في مجال صناعة الطاقة المتجددة.

وقال معاليه خلال رعايته حفل اللقاء السعودي الصيني للأعمال الذي أقيم أمس الأربعاء في مقر الهيئة الملكية بمدينة الرياض: إن الشراكة السعودية الصينية بنيت على المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية وأن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تقع بمحاذاة مسار مبادرة الحزام والطريق البحري التي ستكون بوابة للأسواق العالمية

ونوه معاليه إلى تأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بالشراكة بين الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية وشركة قوانيين الصينية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.