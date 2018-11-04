اتفاقيتان لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جدة – إبراهيم المدني

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على هامش ملتقى بيبان منطقة مكة في محافظة جدة 3 اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، البنك الأهلي التجاري، والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

واتفقت “منشآت” مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على تأسيس صندوق استثماري بحجم 100 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة.

كما تم الاتفاق مع البنك الأهلي التجاري على إنشاء أول مسرعة أعمال خاصة بالتقنية المالية لتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال “الفِنتك”، إضافة إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تأسيسها، في حين اتفقت مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على بناء شراكة استراتيجية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تفعيل برامج ومبادرات “منشآت”.

الجدير بالذكر أن تأسيس الصندوق الاستثماري مع سابك يأتي ضمن برنامج الاستثمار بالمشاركة أحد برامج مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها منشآت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن المبادرة ثلاثة برامج أساسية وهي: برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، برنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.