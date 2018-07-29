اتفاق بين سورية الديموقراطية والنظام على إنهاء الحرب

دمشق ــ وكالات

اعلن مجلس سورية الديموقراطية، الجناح السياسي لقوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن، انه اتفق مع النظام السوري على “تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب”.

واضاف المجلس في بيان بعد اجتماع وفد له بممثلين عن النظام أن اللجان ستقوم أيضا “برسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لامركزية”.

وأعلن المجلس في بيانه أن هدف اللقاء الذي عقد في النظام هو “وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة”.

ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مواعيد أية محادثات مقبلة.

وضم وفد مجلس سورية الديموقراطية قيادات سياسية وعسكرية برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للمجلس.

وجاءت زيارة الوفد لدمشق التي بدأت الخميس بدعوة من نظام الاسد، بحسب البيان.

وهذه أول محادثات رسمية بين الطرفين، وقد جاء الاجتماع بعد أن استعاد النظام السوري مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ عام 2011.