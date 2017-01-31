اتفاق توأمة بين غرفتي مكة المكرمة وعرعر

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، اتفاقية توأمة مع الغرفة التجارية الصناعية بعرعر، بهدف تنظيم برامج زيارات عملية لموظفي الطرفين للتعرف على الوحدات التنظيمية القائمة لدى كل منهما، وما تقدمه من خدمات، وإلحاق بعض موظفي غرفة عرعر للتدريب وممارسة المهام في الإدارات المماثلة لدى غرفة مكة المكرمة لاكتساب المهارات المناسبة.

ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة- الذي رحب بالمهندس منيع بن صالح الخليوي رئيس مجلس إدارة غرفة عرعر وأعضاء الوفد- أكد على أهمية الخطوة كونها تدعم مسار العمل في قطاع الأعمال، معربا عن أمله في أن يمتد التعاون لكافة مجالات العمل الأخرى في الأمانة والإدارات المختلفة في الجهاز التنفيذي، مؤكداً أن غرفة مكة تقدم كامل إمكاناتها لدعم غرفة عرعر في أعمالها.

وقال: إن الاتفاقية التي تعتبر الأولى من نوعها بغرفة مكة المكرمة ستفتح المجال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عرعر التي تعتبر منطقة خضراء واعدة بخير وفير، مبيناً أن الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من غرفة عرعر ستكون فاتحة خير لكل الغرف الأخرى في أعمال التوأمة لتبادل الخبرات والمنافع بينها.

من جهته، قدم المهندس منيع الخليوي شكره لرئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، وأمينها العام على إطلاق الاتفاقية ومبادرة التعاون بين الغرفتين، مشيراً إلى أن غرفة عرعر ستعمل على تقديم الفرص الاستثمارية القوية المتوفرة في منطقة عرعر، التي ينقصها ضخ الاستثمارات بالشكل المطلوب.

وتابع: نطمح في أن تساهم غرفة مكة المكرمة في توجيه رؤوس الأموال والمستثمرين نحو منطقة عرعر، ونعول كثيراً على غرفة مكة المكرمة في الاستفادة من خبراتها، خاصة في الإدارات التنفيذية، وأن تتم عمليات تبادل الخبرات، وزاد: “لاشك أن التطوير الذي لمسناه في مجال العمل، وفي المبنى، ومختلف الإدارات ستكون عونا لغرفة عرعر”، متمنياً أن تحقق الاتفاقية ما يطمح إليه الطرفان بأسرع وقت”.

وعقب جولة على مرافق غرفة مكة المكرمة ومبنى “السبعين عاما” الجديد، قدم عدد من مديري الإدارات شرحاً لطبيعة الأعمال وما شهدته من تطور وفعاليات وبرامج تدريب، انعكست إيجابا على المنتسبين والمجتمع المكي بشكل عام.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المشورة والاقتراحات في إنشاء قواعد معلومات تلائم الاحتياجات القائمة لغرفة عرعر، والإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة في تطوير مراكز التدريب بين الطرفين؛ وفقا للأسس العلمية للتخطيط والتدريب، بهدف يناسب البرامج التي تنفذ مع الاحتياجات التدريبية الفعلية.

وأقر الطرفان في الاتفاقية بدعوة بعض أصحاب الأعمال المشتركين لدى غرفة عرعر، لحضور بعض لقاءات الوفود التجارية الزائرة لغرفة مكة المكرمة، وفقاً لقائمة تحددها غرفة عرعر، فضلا عن التنظيم المشترك لبعض الفعاليات في القضايا المشتركة والمجالات التطويرية، التي تهم أصحاب الأعمال، والإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة في مراجعة الدراسات، التي تتم من قبل المكاتب الاستشارية لدى الطرفين.

كما شملت تشجيع وطرح إقامة بعض المشروعات المشتركة لأصحاب الأعمال المشتركين في عضوية الطرفين، وتنظيم اجتماعات بين اللجان القطاعية لدى الطرفين، للتداول في سبل التطوير المناسبة، وتفعيل دور اللجان في خدمة المنشآت، وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين لأصحاب الأعمال في كل نشاط نوعي لمناقشة القضايا والمعوقات المشتركة، ووضع اقتراحات لمواجهتها.