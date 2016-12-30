اتفاق سعودي سويسري على تطوير قطاع نقل الكهرباء بالمملكة

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الرياض ــ وكالات

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة PFISTERER السويسرية؛ بهدف تطوير قطاع نقل الكهرباء، وتحويل العلاقة معها لمجال الشراكة الاستراتيجية، لجعل المملكة محورًا رئيسًا لصناعات الجهد العالي والفائق بالشرق الأوسط.

وقال نائب الرئيس للهندسة بالشركة محمد بن سليمان الرفاع، في بيان صحفي أـمس: إن الغرض الأساسي من الاتفاقية هو العمل على توطين الصناعات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة الخاصة بها، والعمل على تدريب الشباب السعودي على هذه الصناعات، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية وتشجيعها على إنشاء مصانع بالمملكة، ضمن خطة الشركة لدعم الصناعات الكهربائية، وزيادة المكون المحلي لمشاريعها.