اتفاق سعودي طاجيكي لتوسيع التعاون التجاري

الرياض- واس

اختتمت ” اللجنة السعودية – الطاجيكية المشتركة ” أعمال دورتها الثانية للتعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين ، التي استمرت يومين من 15- 16 / 7 / 1439هـ الموافق 1-2 / 4 / 2018م، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض.

وترأس الجانب السعودي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبد الله البواردي ، فيما ترأس الجانب الطاجيكي رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة املاك الدولة فاروق محمود هامرليزودا .

واستعرض الطرفان على مدى يومين الوضع الاقتصادي الحالي للبلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والثقافية، والشبابية والرياضية؛ بهدف تقوية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين .

وقد أبدى الجانبان رغبتهم في بذل قصارى الجهد في سبيل توفير الفرص الاستثمارية بين البلدين ، وبغرض توطيد العلاقات والأعمال الحرة بين الجانبين ، حيث اتفقا على تنظيم منتدى استثماري مشترك في كلا البلدين.

وأوضحت اللجنة أن أبرز ماتوصلت إليه خلال أعمالها هو إنشاء لجنة من المتخصصين لدراسة وتحديد فرص الاستثمار السعودي في مجال النقل في طاجيكستان .

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة للبلدين للمشاركة في المعارض التجارية ، حيث أبدى الطرفان رغبتهم في توسيع نطاق التعاون التجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لغرض تنفيذ المبادرات.