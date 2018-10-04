دولية

اتهام زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بغسل الأموال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / محرم / 1440 هـ       4 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وجه الادعاء اليوم الخميس إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.

وفي محكمة في كوالالمبور، تلا الادعاء الاتهامات المنسوبة إلى روسمة التي ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض عليها أمس الأربعاء.

ودفعت روسمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

ويواجه نجيب 32 تهمة تشمل غسل الأموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الثقة في إطار الجهود الرامية لتفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي).

ونفى نجيب كل المنسوب إليه.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *