اتهام زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بغسل الأموال

وجه الادعاء اليوم الخميس إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.

وفي محكمة في كوالالمبور، تلا الادعاء الاتهامات المنسوبة إلى روسمة التي ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض عليها أمس الأربعاء.

ودفعت روسمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

ويواجه نجيب 32 تهمة تشمل غسل الأموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الثقة في إطار الجهود الرامية لتفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي).

ونفى نجيب كل المنسوب إليه.