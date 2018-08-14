اجتماعات تحضيرية بين الكوريتين

سيول ــ AFP

بدأ مسؤولون رفيعون من الكوريتين محادثات، امس الاثنين، تحضيرا لقمة ثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

ولا يزال موعد القمة المرتقبة ومكانها غير محددين، لكن الرئيس الكوري الجنوبي سبق وأن اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي خلال أول قمة تاريخية بينهما في أبريل على أن يزور بيونج يانج في الخريف.

والمحادثات التي انطلقت بين وفدي الكوريتين في الجانب الشمالي من قرية “بانمونجوم” في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، جاءت بحسب سيول بطلب من بيونج يانج التي اقترحت الخميس، عقد هذا الاجتماع لـ”مراجعة التقدّم” الحاصل منذ قمة أبريل التي مهّدت الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الوقت تزايد التبادل عبر الحدود بين الكوريتين بشكل كبير، لدرجة أن البلدين يخططان لأن تستأنف الأسبوع المقبل لقاءات العائلات التي فرّقتها الحرب، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وقبيل بدء المحادثات، قال وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية شو ميونج-جيون الذي يرأس وفد بلاده إلى الاجتماع: “سنجري تقييماً شاملاً للتقدم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ إعلان بانمونجوم ومناقشة الخطوات المقبلة”.. وأضاف: “سنتباحث أيضا في قمة الخريف التي أقرّت في الإعلان”. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن مصدر لم تسمه أن الكوريتين اتفقتا ضمنياً على أن تعقد القمة في بيونج يانج في نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر.