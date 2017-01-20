اجتماع اتحاد السيارات بتشكيله الجديد

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الرياض- البلاد

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل، في مقر الاتحاد بالرياض .

في بداية الاجتماع، رفع سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد باسمه، ونيابةً عن أعضاء المجلس، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على ما تحظى به رياضة السيارات والدراجات النارية من دعم واهتمام متواصل من سموه، مفتتحاً الجلسة بالترحيب بالأعضاء الجدد والمباركة لهم مجدداً بعد ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق .

ورشح خلال الاجتماع عضو مجلس الإدارة عبدالله بن سالم باخشب ليتولى منصب نائب الرئيس بتصويت الأعضاء ، ثم استعرض الأمين العام نايف الحجيلان جدول أعمال الجلسة، الذي تضمن اعتماد مجلس الإدارة رؤية وأهداف ومهام الاتحاد في الدورة الحالية التي تستمر حتى عام 2020م، وذلك انطلاقاً من الدور الذي ينبغي أن يقوم به الاتحاد تجاه مشروع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنموية ، كما نوقش نظام البطولات المحلية، وآلية تنظيمها وتطويرها، ووضع خطة عمل لضمان سير البطولات بسلاسة دون تأجيل ، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الأعضاء، مما يسهم في تحقيق الإنجازات على جميع المستويات الإقليمية والقارية.