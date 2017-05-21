اجتماع في عمّان للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين

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قد ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين اجتماعًا تنسيقيًا في عمّان اليوم ضم وفودًا عربية إلى جانب وفد يُمثل جامعة الدول العربية .

ويأتي الاجتماع، وفق بيان صحفي أردني، بهدف تنسيق الجهود العربية قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (الاونروا) في عمّان يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء .

وتم خلال الاجتماع عرض لدور الأردن في دعم القضية الفلسطينية واللاجئين، وسعيه المستمر لاستمرارية عمل (الاونروا) لخدمة اللاجئين وتسليط الضوء على النقص المستمر في الخدمات المقدمة منها جراء نقص التمويل .

ويبحث الاجتماع أوضاع برامج الوكالة الصحية والتعليم والإغاثة، إلى جانب تنسيق المواقف للدول العربية المضيفة لحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة .