اجتماع مجلس (أموال القاصرين)
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الرياض – البلاد
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعه برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة وزير العدل د.وليد بن محمد الصمعاني وبحضور معالي رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا وأعضاء مجلس الإدارة أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي،المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، د.أحمد بن يحيى الفيفي،ود.محمد بن سعود العصيمي، المهندس سعد بن ابراهيم المعجل، أ.عبدالرحمن بن فهد الجبر، أ.عجلان بن عبدالعزيز العجلان، المهندس عبدالعزيز بن حمد الجميح وأ. ياسين خالد خياط.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
الوسوم:اجتماع (أموال القاصرين)
التصنيف: محليات
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