اجتماع مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية.

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اختار أعضاء مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية مساعد الزامل رئيسا للمجلس بالإجماع، وبدر الرزيزاء نائبا له.

كما تم انتخاب ممثلي المجلس في عضوية اللجنة الوطنية لشباب الاعمال وهم عبدالعزيز الزيد، وخالد الشنيبر، ومحمد القو.

وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأوضح الزامل ان المجلس سيناقش خلال مرحلته الجديدة التحديات التي تواجه شباب الاعمال.

وتعزيز دورهم في قطاع الاعمال من خلال الفعاليات والندوات التي تساعدهم في الانطلاق نحو آفاق جديدة.

مشيراً إلى أن أعضاء المجلس وضعوا نصب أعينهم دعم وإعداد الشباب المهتمين بتطوير قدراتهم الريادية والاحترافية في مجال الاعمال.

بجملة من برامج العمل التي تتضمن المحاضرات والندوات والمعارض وورش العمل التي تساعد في تطور ونمو اعمالهم.

بهدف استفادة أكبر عدد من الشباب والرواد واستثمار الطاقات الشابة.

يذكر ان مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية نظم العديد من البرامج والانشطة في العام 2016:

ابرزها برنامج تجربتي، وقدم العديد من الاستشارات لرواد الاعمال والمبتدئين

.

وشارك فريق العمل المنبثق من المجلس ضمن برنامج اعداد في يوم التدريب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

ونظم المجلس بتوقيتات مختلفة لقاء بعنوان (فرص وتحديات) في محافظة الجبيل.

إلى جانب برنامج (زيارات) الذي نفذت خلاله زيارة لليابان للتعرف على اهم انجازات قطاع الاعمال وسبل تشجيع رواد الاعمال، واهم الدروس المستفادة من البيئة الاقتصادية في الدولة.