احباط تهريب 2.6 مليون حبة كبتاجون وهيروين

الرياض- واس

أحبط جمرك الرياض -الميناء الجاف-, محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2,621,86 حبة، وكمية كبيرة من الحشيش بلغت 138,60 كيلوجرام، بالإضافة إلى كمية أخرى من مادة الهيروين بلغت 195,5 كيلوجرام، عُثر عليها جمعيًا مُخبأةً داخل إرساليات بضائع وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الرياض محمد الغامدي, أنه تم إحباط تلك الممنوعات من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت أولًا للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “ألواح وأبواب خشبية”، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2,621,86 حبة، و195,5 كيلوجرام من مادة الهيروين، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح والأبواب الخشبية.