احتجاجات في مدن أمريكية وترامب يهاجم الإعلام

شارك عبر واتساب

نيويورك-واشنطن -رويترز

احتشد عشرات آلاف الأشخاص في مدن ومطارات أمريكية يوم الأحد للتعبير عن غضبهم من الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يمنع المسافرين من دخول الولايات المتحدة من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون.

وفي واشنطن ونيويورك وبوسطن تلت موجة ثانية من الاحتجاجات تجمعات عفوية في مطارات أمريكية يوم السبت حينما بدأ القائمون على إدارة الجمارك وحماية الحدود في تنفيذ توجيهات ترامب. وامتدت الاحتجاجات غربا .

ويمنع الأمر التنفيذي دخول اللاجئين ويمنع السفر إلى الولايات المتحدة من سوريا والعراق ودول أخرى لأسباب أمنية. وأدى الأمر إلى احتجاز أو ترحيل مئات الأشخاص بعدما وصلوا إلى مطارات أمريكية.

وجرت أكبر الاحتجاجات يوم الأحد في باتري بارك في مانهاتن على مرأى من تمثال الحرية في ميناء نيويورك وهو رمز للترحيب بالناس في الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق بدأت المسيرة التي تشير تقديرات إلى أنها ضمت عشرة آلاف شخص إلى مكتب الجمارك وحماية الحدود في مانهاتن السفلى.

وفي واشنطن احتشد الآلاف في ساحة لافاييت على الجانب الآخر للبيت الأبيض ورددوا هتافات “لا للكراهية لا للخوف… مرحبا باللاجئين هنا”.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه واشنطن احتجاجات. ففي السبت الماضي شاركت مئات آلاف النساء في مسيرة ضد ترامب ضمن عشرات المسيرات في مختلف أنحاء البلاد.

ويوم الأحد غادر كثير من المحتجين منطقة البيت الأبيض وساروا على امتداد شارع بنسلفانيا ووقفوا عند فندق ترامب حيث رددوا هتافات “عار.. عار.. عار”.

ومع مرور الحشد أمام السفارة الكندية في طريقه إلى مبنى الكونجرس ردد المحتجون “كنا نود أن يكون زعيمنا ترودو” في إشارة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي أكدت رسالة نشرها على تويتر يوم السبت سياسته التي ترحب باللاجئين في بلاده.

وفي محاولة لتهدئة ردود الفعل على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المهاجرين والزائرين قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف إصدار التأشيرات لجميع الدول بمجرد وضع سياسات تأمين خلال التسعين يوما المقبلة.

وقال ترامب “بشكل واضح هذا ليس حظرا على المسلمين كما تقول وسائل الإعلام كذبا… الأمر لا يتعلق بالدين إنما يتعلق بالإرهاب والحفاظ على سلامة بلادنا. هناك ما يزيد على 40 دولة مختلفة في كل أنحاء العالم بها أغلبية مسلمة ولم تتأثر بهذا الأمر.”

وأضاف “سنصدر التأشيرات مرة أخرى لجميع الدول بمجرد أن نتأكد من أننا راجعنا ونفذنا السياسات الأكثر أمنا.

وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر للمحتشدين في نيويورك إن أمر ترامب غير أمريكي ويتعارض مع القيم الأساسية للولايات المتحدة.

وأضاف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ “ما نتحدث عنه هنا مسألة حياة أو موت لكثير من الناس… لن يهدأ لي بال إلى حين إلغاء هذه الأوامر البغيضة.”