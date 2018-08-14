احتدام المعارك في حجة.. ومدفعية الشرعية تدك مواقع الانقلاب بالملاجم

عدن ــ وكالات

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني موقعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني أن مدفعية الجيش استهدفت موقعا للمليشيا في منطقة اشعاب بمنطقة فضحة بمديرية الملاجم، مما اسفر عند تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة للمليشيا، ومصرع من كان على متنها.

وأوضح المصدر ان انفجارات شديدة ومتتالية سُمعت من الموقع المستهدف بالقصف.

فيما يخوض الجيش اليمني بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن معارك عنيفة مع الحوثيين في مديرية حيران بمحافظة حجة

وأفاد مصدر عسكري لـ”العربية” أن قوات الجيش اليمني بدعم من طيران ومدفعيات التحالف، سيطرت على منطقتي الحراملة وبني فاضل في حجة. كما حرر الجيش اليمني والتحالف مدنيين حاصرتهم الميليشيات الحوثية في حجة.

وإثر المعارك، قتل عشرات الحوثيين وتم أسر آخرين في عملية عسكرية نفذها الجيش اليمني بدعم التحالف.

وبين المصدر أن الحوثيين حاولوا استغلال المدنيين كدروع بشرية، إلا أن الجيش اليمني تمكن من إنقاذ السكّان في عملية تكتيكية نفذت عبر عدة محاور.

وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من القضاء على عشرات الحوثيين وأسر عنصرين منهم، تبين أنهما من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في جبهات المعارك.