احتدام المنافسات في بطولة المملكة للبلوت

الرياض- البلاد

اختتمت أمس، ثالث أيام بطولة المملكة للبلوت، على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي تقام أحداثها في العاصمة الرياض، في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبدأت الأربعاء الماضي، وستستمر حتى الأحد المقبل.

وتأتي إقامة البطولة؛ بوصفها إحدى المبادرات التي أطلقها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، وخصصت لها جوائز ضخمة يصل مجموعها إلى مليون ريال، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.

وشهد اليوم الثالث إقامة مباريات الدور الثاني، الذي يضم المتأهلين من مواجهات يومي (الأربعاء والخميس) الماضيين، ويبلغ عددهم 6144 لاعبًا، يتأهل منهم 2048 لاعبًا سيخوضون مباريات الدور قبل النهائي اليوم، قبل يوم الحسم غدا “الأحد” الذي سيشهد تتويج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، فيما ستقتصر منافسات الغد على مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض بعد نهاية التصفيات الأولية في الصالة الخضراء.