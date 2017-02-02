احتياطات الذهب الخليجية مرشحة للزيادة في 2017

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دبي ــ وكالات

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تواصل معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حيازتها من الذهب خلال العام الجاري (2017).

وقال الخبراء ، لوكالة “الأناضول”، إن استمرار حالة الاضطرابات الجيوسياسية والمخاوف بشأن سياسات الفيدرالي الأمريكي غير المستقرة، إلى جانب القلق من قرارات الرئيس دونالد ترامب، سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس كملاذ امن.

ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي الست، تأتي ضمن الاحتياطيات الأقل عالميا من الذهب باستثناء المملكة، بناء على بيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي.

واستنادا لبيانات متفرقة، من واقع تقارير مجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي، فإن البنوك المركزية الخليجية باتت تضيف المزيد من الذهب إلى احتياطاتها السيادية على مدي العامين الماضيين، خصوصاً في الإمارات وقطر.