احذروا الزنــابـيـل يـا اتـحـاد !

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ياسر النهدي

*في عالم المجنونة كرة القدم لا يوجد بها مستحيل وفي عالم المحاكم والمرافعات..القانون لا يحمي المغفلين !

*اليوم بعد عودة سعيد المولد للأهلي عبر الباب الكبير وبالقانون، نجد أن هناك بعضا من حاملي القراطيس في اتحاد الكرة بات لا يعرف الفرق بين “اللاعب ميسي والرئيس مرسي”

وبالأخير يحاضر في تشريع القانون !

* اليوم أصبح اتحاد عزت أمام محك مهم في إيجاد بديل لحامل القرطاس الكبير “الدكتوراة” بعد أن كشفهم سعيد بأنهم لا يفقهون في فهم لوائح وقوانين الاحتراف، فهل مازال هو “النمبر ون” يا اتحاد الكرة .. بعد عودة سعيد وإلتون من جديد!

* باتت قصة سعيد المولد ذكرى مؤلمة وفوائد للاعب وعبّر لمن أراد الاعتبار، من ناحية عدم الاستسلام لأي شخص كائنا من كان في إهباط عزيمتك، ومواصلتك لحق أراد الغير أن يسلبه بشتى الطرق.

* يا اتحادنا الرياضي الجديد يجب أن تجدوا مخرجا لكثرة ” الزنابيل” والأوراق التي باتت ورثا لاتحادكم من اتحاد كان يؤمن حينها بثقل “الزنبيل” وصاحبه، ولا يؤمن بمحتوى القوانين التي تواجدت فيه !

* يا اتحاد عزت: الجماهير العريضة والأندية جميعها يأملون في اتحاد يعمل لأجل وطن ورياضة.. بلد تعبت من مراسلات الزنابيل التي عادت محملة بالخسائر والغرامات من الفيفا.

فهل نجد اتحادا قويا جديدا..أم سيم سيم مثل اتحاد عيد !

مخرج :

بعد نشر الاتحاد الجديد أسماء أعضائه..

انسدح بائع الخضار ضاحكاً وقال: ” هبلها كيس !

تويتر @yaseralnahdi