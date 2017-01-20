احذروا رفع شارة النصر في الصور

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

حذر المعهد الياباني الوطني للمعلومات، المعني بآخر التقنيات في عالم التصوير، من التلويح بإشارة النصر خلال التقاط الصور؛ لأنه غير مستحب، بل غير آمن على الإطلاق، لأنه قد يؤدي إلى “سرقة الهوية”.

وقال تقرير صادر عن المعهد: إن تقنية تحديد بصمة اليد باتت متطورة بشكل لا يصدق، حتى إنها أضحت قادرة على تحديد بصمة اليد أو الأصابع لأي شخص من خلال صورة بسيطة نشرها على سناب شات أو أي من مواقع التواصل الأخرى، محذراً من أن تلك التقنية متوفرة بشكل واسع وسهلة الاستعمال أيضاً.

وبحسب المعهد يعود الفضل في ذلك إلى الهواتف الذكية التي باتت مجهزة بكاميرات عالية الدقة، قادرة على التقاط العديد من التفاصيل. وقد تمكن بعض الباحثين من نسخ بصمات الأصابع من صورة التقطت عبر الموبايل من على بعد 3 أمتار من الشخص صاحب البصمة،

إلا أن هذا النسخ يستوجب بطبيعة الحال أن تكون البصمة واضحة في الصورة وملتقطة في مكان مضيء، ومنشورة وفق حجم وجودة معينة.