احذر .. الأسماك آكلة البلاستيك

ماليزيا – وكالات

وجدت دراسة جديدة أن لحم السمك الذي يأكله البشر، يحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة. واكتشف فريق من العلماء في ماليزيا وفرنسا، ما مجموعه 36 قطعة صغيرة من البلاستيك، في 120 سمكة.وحذر الباحثون من خطر البلاستيك الجاذب للسموم الموجودة في البيئة المحيطة، على الإنسان، حيث يمكن أن تُطلق السموم في أجسام البشر بعد أكل لحم السمك. وشملت أنواع البلاستيك المكتشفة: النايلون والبوليستيرين والبولي إيثلين.

وكتب الباحثون في تقارير المجلة العلمية: “انتشار الجسيمات الدقيقة البلاستيكية الواسع في المياه، يؤدي إلى نقل الملوثات لأجسام مجموعة متنوعة من الكائنات المائية، بما في ذلك تلك التي تباع للاستهلاك البشري، مثل المحار وبلح البحر”.

وأوضح العلماء أن المأكولات البحرية، قد تكون العنصر الرئيسي المباشر لوصول الجسيمات الملوثة إلى أجسام البشر.

وأضاف الباحثون: “توفر الجسيمات الدقيقة وسيلة سهلة لنقل المركبات السامة الأخرى، مثل المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة، إلى أجسام الكائنات الحية. وعند ابتلاع هذه المواد الكيميائية، يتم إطلاق الملوثات السامة في الجسم”.

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