احذر تحديث الواتساب الجديد

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جدة – البلاد

حذر خبراء من أن التحديث الجديد لبرنامج “واتساب” يتيح للبعض مشاهدة صور دون علمه، وذلك إذا كانوا يحتفظون برقمه، وسيشاهدون ما وثقه عبر خاصية “الحالة”، وهو التنبيه الذي لم يحذر منه التطبيق بذاته، وأضحى الواتساب الجديد أشبه بتطبيق السناب شات، يعرض المستخدم يومياته ورحلاته، ما ينتهك الخصوصية بحسب (سبق).

وقال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي إن “خطورة التحديث الجديد في تطوير خاصية “الحالة” ويعرض المستخدم صوره وفيديوهاته ويومياته ويسمح للجميع بمشاهدتها وقد يكون هاتف امرأة ولا تعلم بأن رقمها مخزن في هواتف أخرى كالسائق أو شخص ما وغيره ويشاهد ما صورته”.

وأضاف: أنه ليس بالضرورة أن يكون الرقم مخزنًا عند الطرفين حتى يستطيع بعضهم مشاهدة “الحالة” فقد يكون مخزنًا عند طرف دون الآخر أو العكس محذرا من عمل استثناء للبعض من مشاهدة حالتها للأمان وضمان خصوصيتها أو حذف أرقام الرجال غير المحارم”.