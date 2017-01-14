اختبار يكشف طبيعة طعامك

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جدة – البلاد

طور علماء بريطانيون اختبارا يكشف طبيعة الطعام الذي يتناوله الإنسان سواء كان صحيا أم لا.

ويعتقد العلماء بإمكانية استخدام هذا الاختبار لتحسين النصائح الغذائية حول الطعام الصحي وكذلك لمن يرغبون في إنقاص الوزن، خاصة أن الكثيرين لا يجيدون تسجيل عاداتهم الغذائية.

ويكشف الاختبار، المنشور بالتفصيل في دورية لانسيت لمرض السكري والغدد الصماء، عن المواد الكيميائية التي يفرزها الجسم أثناء هضم ومعالجة الطعام.

ويؤكد فريق البحث إمكانية تطبيق الاختبار على نطاق واسع في غضون عامين باستخدام تقنية تسمى التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي للبروتون. ويقدم هذا التحليل دلالات عن الوجبات الأخيرة التي تناولها الإنسان والعادات الغذائية على المدى الطويل.

وجاء تطوير هذا الاختبار من خلال مشروع تعاون بين جامعات إمبريال كوليدج لندن ونيوكاسل وأبيريستويث. وقالت الباحثة إيزابيل غارسيا بيريز، الباحثة في جامعة إمبريال كوليدج لندن “سيوفر هذا الاختبار أداة لرصد الشخصية الغذائية للمساعدة في الحفاظ على نمط حياة صحي”.