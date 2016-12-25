اختتام البرنامج الثقافي في معرض الكتاب

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جدة – البلاد

قدمت إدارة التعليم في جدة مساء أمس مسرحية “رتوش” ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات معرض جدة الدولي الثاني للكتاب من تأليف عبدالرحمن الزهراني وإخراج عبدالله اليامي ، التي تناقش أمور تربوية مختلفة بين النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة .

فيما قدمت جامعة الملك عبدالعزيز العرض الثاني لمسرحية “المعطف” من تأليف أمير الحسناوي وإخراج أحمد الصمان وتمثيل محمد الصليمي .

وألقت الأمسية من ” تجارب المبدعين ” بثقلها على معرض جدة الدولي للكتاب كمسك الختام للبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض بمشاركة النقاد طاهر الزهراني والدكتورة خلود الحارثي ، مقدمة نماذج من الأسماء الإبداعية الفعالة في مجال الشعر والرواية وطرح أهم المحطات والمنعطفات في هذه التجارب من سيرة ذاتية سريعة ومركزة ودقيقة .

وكانت مكتبة الملك فهد العامة بجدة قد واصلت فعالياتها في معرض جدة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتورة ماجدة غريب، الرئيس التنفيذي المكلف في إحدى الأمسيات الثقافية بعنوان “الصراع الورقي والإلكتروني قي صناعة الكتاب”.

كما شارك مساعد الرئيس التنفيذي ، الدكتور حسن بن محمد الأمير، كمدير لإحدى الندوات العلمية والتي تم مناقشة (دور الكتاب في مواجهة التطرف).