اختتام التمرين السعودي الأمريكي «درع الوقاية 2»

اختتمت اليوم, أحداث التمرين السعودي الأمريكي المشترك “درع الوقاية 2” في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط, وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن محمد بن عبدالخالق الغامدي.

وقد شهد الحفل الختامي مشاركة القوات الأمريكية الصديقة مع جميع أفرع القوات المسلحة السعودية, والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي, بحضور مراقبين من وزارة الحرس الوطني.

وثمن اللواء الركن محمد الغامدي مشاركة القوات الأمريكية الصديقة, مقدماً شكره وتقديره لجميع المشاركين على ما بذلوه من جهد وتميز في تنفيذ هذا التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

وبين اللواء الغامدي أنه لا يخفى على الجميع المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في العالم وفِي منطقة الشرق الأوسط تحديداً, ودورها الكبير والريادي في التصدي للإرهاب، لذلك يتم الاستعداد والجاهزية لتفادي المخاطر من استخدام الأسلحة غير التقليدية، مؤكداً أهمية هذه التمارين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات, ورفع المستوى التدريبي لقواتنا المسلحة.

من جانبه, أوضح المشرف العام على التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان أن تمرين “درع الوقاية 2” اشتمل على عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات, وإدارة مراكز العمليات, وعقد ورش عمل مشتركة, بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها, مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها بنجاح.

بدوره, نوه مدير إدارة الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل اللواء المهندس الركن محمد بن صديق الأنصاري بالدور البارز والجهود المبذولة التي تقوم بها القوات المسلحة في مجال التطوير والتدريب في شتى المجالات التي من ضمنها التدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل, وذلك بمتابعة وإشراف من معالي رئيس هيئة الأركان العامة.

من جهته, أوضح قائد التمرين العقيد الطيران عبدالعزيز بن ناصر الجوير أن المشاركين تدربوا على عدد من المهام والفرضيات تتمثل في عمليات الإنذار، والتطهير, وإجراءات جمع العينات، وتدريب فرق التخلص من الذخائر المتفجرة على التعامل مع العبوات المبتكرة والإشعاعية، وتدريب الوحدات الطبية على آلية معالجة، وتطهير وإخلاء الأعداد الكبيرة من المصابين بالتلوث حسب سلسلة الإخلاء الطبي إلى المستشفيات الميدانية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الليلية.

يذكر أن تمرين “درع الوقاية 2” يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع الوحدات العسكرية ضمن الخطة السنوية، التي تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات, وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.