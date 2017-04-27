اختتام الدورة الـ 22 للمعرض السعودي الدولي للمأكولات والفنادق والضيافة

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جدة ــ البلاد

اختتمت فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المعرض السعودي الدولي للمأكولات والفنادق والضيافة 2017 مساء الأربعاء، والذي يعتبر من أهم الأحداث المتخصصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة على صعيد المملكة ، وشهدت توقيع صفقات واتفاقيات تجارية.

وسجل المعرض مشاركة أكثر من 300 جهة عارضة من 14 دولة وحضور أكثر من 7 آلاف زائر…وأتاح الحدث – الذي شهد على مدى أربعة أيام نشاطا تجاريا محموما – فرصا تجارية فريدة أمام الزوار للاختيار من بين تشكيلات واسعة من المنتجات الغذائية ومستلزمات الضيافة المتنوعة من الدول المشاركة والتعاقد مع مورديها ..

واطلع الآلاف من زوار المعرض على أحدث التوجهات والابتكارات في الأغذية والمشروبات والخدمات الغذائية ومعدات الضيافة ومستلزمات المطاعم والمقاهي وما إلى ذلك من جوانب قطاع الأغذية والضيافة المتعددة…

من جهة أخرى وعلى هامش الحدث استضاف المعرض أكثر من 30 طاهيا ونحّاتا من مختلف فنادق مدينة جدة ليتنافسوا على الحصول على جوائز “مسابقة جدة المفتوحة للطهى وفنون تزيين المائدة” وحظي بحضور لافت للزوار، وشملت الفعاليات المصاحبة للمعرض عروض حية متميزة لفنون الطهي، ونحت الفواكه، وتزيين الكعك، اضافة الى محطات تذوق المأكولات عرض ومسابقات حيّة أمام الزوّار. وعبر ظهور صديقي، نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض عن سعادته بتحقيق الهدف المسمو منه،

وقال ” قد حقق المعرض والمسابقة هذا العام نجاحاً ملفتاً وأتوقع أن يواصلا هذا النجاح خلال السنوات القادمة نظراً لأن هذا الحدث يمثّل معلماً بارزاً في القطاع السياحي في السعودية، ويجمع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، ويسلط الضوء على كافة النواحي”…

وأكد صديقي انه لا شكّ من أن المعرض السعودي لصناعة المأكولات والتموين وتجهيزات ومستلزمات الفنادق يمثل منصة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة للاستثمار في هذا القطاع الهام كي يلتقوا ويتباحثوا في الفرص المتاحة مع الشركات المحلية والإقليمية والدولية.