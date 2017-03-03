اختتام الــدورة الــتمهيدية لإدارة وتـشــغيل المــنشآت الرياضية بمعهد إعداد القادة

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الرياض ـ البلاد

اختتم معهد إعداد القادة الدورة التمهيدية لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والتي هدفت لإعداد وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في مجال إدارة المنشآت الرياضية للرفع من الكفاءات وتقديم المفاهيم لأهم الأسس الحديثة بإدارة المنشآت،

وحاضر في الدورة نخبة من أصحاب الخبرات التدريبية والمختصين في مجالات الإدارة الرياضية من جامعة الملك سعود وهم الدكتور أحمد الفاضل، الدكتور عبدالاله الصلوي، الدكتور فواز الحكمي، الدكتور خالد الغنيم، والدكتور محمد صولان.

وشهدت الدورة محاضرات نظرية وعملية وزيارات للمشاركين في الاتحادات الرياضية ونادي الشباب، اطلعوا من خلالها على المنشآت الرياضية وتعرفوا على الأسس العلمية الحديثة التي قامت عليها تلك المنشآت ومراحل تطورها والأساليب الحديثة في إدارة المنشآت الرياضية ووسائل السلامة المتبعة فيها وكيفية صيانتها وتجهيزها، إضافةً إلى التدريب على وضع الجداول الخاصة ببرامج التشغيل والصيانة.