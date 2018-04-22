أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد اختتام المرحلة الأولى من “تجارب WWE السعودية” بجدة، بترشيح أفضل ثماني مواهب سعودية في المصارعة الحرة.

وانطلقت فعاليات “تجارب WWE السعودية” الأربعاء الماضي، على هامش تحضيرات استضافة المملكة حصريًا

لبطولة “رويال رومبل” لمدة 10 سنوات قادمة، وتهدف إلى اكتشاف مواهب سعودية في رياضة المصارعة الحرة.

وحضر المصارع الأمريكي الشهير “تريبل إتش” تجارب الأداء، بعدما وصل المملكة

للمشاركة في عروض “رويال رامبل” المزمعة 27 إبريل الجاري