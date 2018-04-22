الرياضة

اختتام المرحلة الأولى من “تجارب WWE السعودية”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / شعبان / 1439 هـ      22 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد اختتام المرحلة الأولى من “تجارب WWE السعودية” بجدة، بترشيح أفضل ثماني مواهب سعودية في المصارعة الحرة.

وانطلقت فعاليات “تجارب WWE السعودية” الأربعاء الماضي، على هامش تحضيرات استضافة المملكة حصريًا

لبطولة “رويال رومبل” لمدة 10 سنوات قادمة، وتهدف إلى اكتشاف مواهب سعودية في رياضة المصارعة الحرة.

وحضر المصارع الأمريكي الشهير “تريبل إتش” تجارب الأداء، بعدما وصل المملكة

للمشاركة في عروض “رويال رامبل” المزمعة 27 إبريل الجاري

ibrahim

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