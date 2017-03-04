اختتام برنامج نادي الحي الشبابي بالأحساء

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اختتمت أمس الأول فعاليات برنامج نادي الحي الشبابي الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأحساء تحت عنوان ( سواعد شبابية ).

بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة الراجحي الإنسانية وشركة الخبرات الذكية ، بمشاركة 40 طالباً من المرحلة الثانوية.

وتضمن البرنامج الذي امتد على مدار 13 أسبوعاً , العديد من الفعاليات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمهمات الأدائية والزيارات العلمية والمناشط الرياضية .

وخلال الحفل الختامي للفعاليات عرض التقرير الختامي عن البرنامج.

ثم ألقى رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الأهلية بالأحساء ناصر النعيم كلمة قال فيها:

” إن الشباب هم عماد هذه الأمة وأساس نهضة الوطن لذلك كان حقاً علينا في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسلمانية.

أن نسهم في رعايتهم لكشف طاقاتهم ونوجهها التوجيه الصحيح ” .

وفي ختام الحفل كرمت الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في برنامج نادي الحي الشبابي .