اختتام برنامج نادي الحي الشبابي بالأحساء
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اختتمت أمس الأول فعاليات برنامج نادي الحي الشبابي الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأحساء تحت عنوان ( سواعد شبابية ).
بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة الراجحي الإنسانية وشركة الخبرات الذكية ، بمشاركة 40 طالباً من المرحلة الثانوية.
وتضمن البرنامج الذي امتد على مدار 13 أسبوعاً , العديد من الفعاليات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمهمات الأدائية والزيارات العلمية والمناشط الرياضية .
وخلال الحفل الختامي للفعاليات عرض التقرير الختامي عن البرنامج.
ثم ألقى رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الأهلية بالأحساء ناصر النعيم كلمة قال فيها:
” إن الشباب هم عماد هذه الأمة وأساس نهضة الوطن لذلك كان حقاً علينا في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسلمانية.
أن نسهم في رعايتهم لكشف طاقاتهم ونوجهها التوجيه الصحيح ” .
وفي ختام الحفل كرمت الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في برنامج نادي الحي الشبابي .
التصنيف: محليات
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