اختتام بطولة السعودية للسهام بمشاركة 50 راميا

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الدمام-حمودالزهراني

توج رئيس الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير، وعضو الاتحاد محمد الدوسري الفائزين، والمميزين في بطولة السعودية للسهام “المرحلة الثالثة”، والتي اختتمت منافساتها، بمشاركة خمسين راميا، تنافسوا على 4 مسابقات في مختلف الأعمـار. وقد انتزع الرامي عبدالإله بن علي ذهبية منافسات القوس الأولمبي “70 مترا”، فيما نال الفضية فارس العتيبي، وكانت البرونزية من نصيب عبدالعزيز الكربي . وفي منافسات القوس البكرة “50 مترا”، تمكن عبدالعزيز الروضان من تحقيق الميدالية الذهبية، فيما حل ثانياً معيض البقمي، وجاء الرامي مصعب السليماني في المركز الثالث، وكانت منافسات البراعم “10 أمتار” قد شهدت تنافساً كبيراً؛ حيث حقق الرامي سطام السبيعي الميدالية الذهبية، و محمد ياسر الميدالية الفضية، و محمد غندورة الميدالية البرونزية .

وكان محمد العمودي قد انتزع ذهبية منافسات القوس الأولمبي “18 مترا”، وجاء راوي السيد ثانياً، فيما حل راشد السبيعي في المركز الثالث . وفي منافسات القوس الأولمبي “30 مترا” كانت الميدالية الذهبية من نصيب فارس العمري، بينما حقق محمد السحيباني الميدالية الفضية والمركز الثاني، وحل ثالثاً مجاهد الدوسري بالميدالية البرونزية. وكات البطولة قد شهد أجواء من الإثارة؛ إذ لم تتحدد نتيجة نهائي 30 مترًا إلا بالسهم الفاصل، بعد تعادل الرامين بـ 5 نقاط لكل منهما، وتمكن الرامي الناشئ أحمد الحسن من تسجيل رقم جديد أيضاً في أول أيام البطولة ، بتحقيقه 319 نقطة في مرحلة التصفيات .