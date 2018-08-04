اختتام بطولة كأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة بفرنسا

بحضور صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي،اختتمت مساء أمس بطولة كأس العالم للمنظمة لجمال الخيل العربية الأصيلة في دورتها الرابعة، التي أقيمت على مدى يومين في نادي البولو بمنطقة شانتييه شمال العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم وإشراف منظمة الجواد العربي وبمشاركة أكثر من 50 مربطاً يمثلون 14 دولة .

وعبر سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد، عن سعادته بمستوى الجياد المشاركة والتنافس القوي

الذي شهدته فعاليات البطولة على مدى يومين ، مهنئاً الفائزين .

وأشار سموه في تصريح في ختام البطولة إلى أن منظمة الجواد العربي تسعى لدعم مربي وملاك الجياد العربية الأصيلة

وإظهار البطولة بالشكل المميز سنوياً وتطويرها عاماً بعد عام

مبيناً أن البطولة في دورتها الرابعة هذا العام تميزت من جميع النواحي التنظيمية والفنية وكذلك الجانب التحكيمي.