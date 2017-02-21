اختتام تأهيل المقبلين على الزواج بالجموم

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جدة – إبراهيم المدني

بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم الاستاذ صالح سليم الصاعدي ونائب الرئيس الاستاذ سعد عطية المولد وامين الصندوق الاستاذ طلال علي الهاشمي اختتمت دورة تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا والتي استمرت ثلاثة ايام بالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة والتعاون مع جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة

وقدم الأستاذ: صالح آل مسعود في اليوم الاول الجانب الشرعي والاقتصادي وفي اليوم الثاني قدم الأستاذ: ماجد القرشي الجانب النفسي والاجتماعي وفي اليوم الثالث قدم الدكتور : وسيم معلم الجانب الصحي وكان عدد المشاركين ١٨ متدرب قدمت لهم الحقائب التدريبية والسحوبات اليومية وفي نهاية الدورة تم تكريم المشاركين بالشهادات .