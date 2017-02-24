اختتام دورة الإعلام الأمني

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

اختتمت أمس أعمال دورة (تنمية مهارات العاملين في مجال الإعلام الأمني) التي نظمتها (كلية التدريب) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض ضمن إطار برنامجها العلمي لعام 2017م خلال الفترة من 22 ــ 26 جمادى الأولى الجاري، بمشاركة 103 إعلامي وإعلامية من مختلف القطاعات الأمنية والإعلامية في الدول العربية.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، ألقى خلاله معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، كلمة رحب في مستهلها بالضيوف والمشاركين في الدورة ،

مبينا أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أول من تبنّى مفهوم “الإعلام الأمني” وأول من أسس له.