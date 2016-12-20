اختتام فعاليات اليوم العالمي للغة العربية بجامعة الفيصل

اختتمت جامعة الفيصل اليوم فعالياتها المقامة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

التي نظمها نادي “نون” ونادي “الأمن الفكري” في الجامعة تحت شعار (العربية : الهوية والأمن الفكري ).

واستمرت 3 أيام وذلك في مقر الجامعة بالرياض .

وأوضحت العميد المساعد للقبول والتسجيل في الجامعة ورئيسة نادي الأمن الفكري بالجامعة الدكتورة هند بنت تركي السديري:-

أن نادي الأمن الفكري يهدف إلى المحافظة على الأمن الفكري لدى الطلاب.

وتم اختيار عنوان احتفالية اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان ( العربية : الهوية والأمن الفكري ).

استشعاراً بأن اللغة والهوية أساس للأمن الفكري .

من جانبه أبان أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الفيصل والمشرف على نادي الأمن الفكري الدكتور محمد بن عبد العزيز بن سعيد :-

أن تأسيس نادي الأمن الفكري كان للحفاظ على موازنة الفكر بالنسبة للطلاب والطالبات وتقويم الفكر الطلابي.

موضحا أن ذلك لتحقيق الاستقرار الفكري والسلوكي وكذلك الاستقرار الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع .

وأفاد رئيس نادي نون بجامعة الفيصل الدكتور عمر السيف أن نادي نون هو نادي أنشأه مجموعة من الطلاب بجامعة الفيصل ويهدف إلى إحياء اللغة العربية ودعمها وتفعيلها.

وقد قدم النادي جهوداً كبيرة من خلال إقامة المساجلات الشعرية ، وكذلك المسابقات القصصية.

كما أدار حوارات عن اللغة العربية في الخارج.

مفيداً أن النادي قد طرح مسابقة القصة القصيرة بهذه المناسبة وكان موضوعها ( التطرف ) وشارك في 54 طالباً وطالبة .