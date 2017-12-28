اختتام فعاليات تمرين صقر الجزيرة 15

الرياض- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية الملكية السعودية حفل اختتام كلية الملك عبدالعزيز الحربية فعاليات تمرينها السنوي صقر الجزيرة 15 للدورة 76 في ميادين الكلية.

واستمع سموه إلى إيجاز عن محطات التمرين كافة، التي اشتملت على عدد من العمليات التقليدية وغير التقليدية، وحاكت التحديات التي تعيشها قواتنا المسلحة في الفترة الحالية .

بعد ذلك انتقل سموه إلى ميدان التمرين السنوي وتجول في الميدان، واطلع على مواقع الطلبة، مستمعاً إلى إيجاز تنفيذ عملية الهجوم للسرية, كذلك إيجاز أمر عمليات أحدى الفصائل المنفذة على الطاولة الرملية, ثم تابع من المنصة سير العملية القتالية التي اشتملت على الرماية الحية بالأسلحة الشخصية, وقذائف الهاون, والقنابل الدخانية, وكذلك استخدام الطيران العامودي في الإخلاء الطبي.

بعدها شاهد تمرين القتال في المناطق المبنية , والعمليات التي احتوت على الواجبات المهمة المستخدمة في القتال بالمناطق المبنية منها ( الاقتحام , والإخلاء الطبي, والتطهير ).

وأبدى سموه عقب نهاية التمرين إعجابه بما وصل إليه طلبة الكلية من احترافيه في الاداء تدل على قوة ومتانة الإعداد الذي تلقوه طيلة تدريبهم في الكلية مبيناً أن المطلوب منهم أكثر وأكبر للدفاع عن حدود الوطن ومقدساته.