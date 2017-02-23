اختتام فعاليات مهرجان الصقور في أملج

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تبوك ـ ســــعد الشهـــــراني

رعى محافظ الوجه رئيس لجنة التنمية السياحية الأستاذ “فهد بن بندر الخريصي” بحضور شيخ شمل قبائل بلي الشيخ “سليمان بن رفاده” اختتام فعاليات مهرجان الصقور بنسخته الأولى الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالشراكة مع بلدية المنجور وبمشاركة عدد من الإدارات الحكومية وبدعم وتمول من بعض والمؤسسات الوطنية بالمحافظة ورجال الأعمال .

وتضمن المهرجان مسابقات للصقور شارك بها أكثر من 70 مشاركاً من هواة الصقور من داخل محافظة الوجه ومن خارجها بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة عروض الهجن وعروض الخيل وأمسية شعرية ومسابقة أجمل صورة .

واشتمل المهرجان الذي أستمر لمدة ثلاث أيام على عدد من الأسواق والتي تخص الصقار والرحلات وكذلك الأسر المنتجة والمشغولات الحرفية واليدوية والتراثية ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة .

وقد بدأت فعاليات الحفل الذي قدمه المسؤول الإعلامي بلجنة التنمية السياحية ناصر بن طليحه بآيات من الذكر الحكيم رتلها الاستاذ ابراهيم بن رفاده ثم أعقب ذلك كلمة لرئيس مركز المنجور الشيخ صالح بن رفاده الذي شكر محافظ الوجه لتشريفة الحفل ودعمه اللامحدود لاقامة المهرجان كما اشاد بجهود كافة الأهالي والشركات ولمؤسسات الداعمة التي ساهمت في نجاح الحفل ثم كلمة اللجنة المنظمة ألقاها نيابة عنهم هليل بن حامد البلوي.