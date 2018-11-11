اختتام معرض (أيدينا) للأسر المنتجة

بيش- واس

اختتمت فعاليات معرض ” أيادينا ” للأسر المنتجة بمحافظة بيش ، الذي نفذته جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان ، ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية وذلك بساحة المعارض والاحتفالات بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية البر والخدمات الاجتماعية في بيش محمد بن مهاب فقيهي أن المعرض الذي نفذ على مدى أسبوع بمشاركة “٣٠” فتاة من منسوبات الأسر المنتجة بالمحافظة ,

تضمن “١٢” مشروعاً في مجالات الإكسسوار بالعمل اليدوي المحلي والديكورات والتصاميم والمعجنات والحلويات و الأكلات الشعبية والمنتجات التراثية والحرفية والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والمنتجات الصابونية بصنع يدوي محلي والمنتجات العطرية النباتية للعمل العرائسي في الأفراح والزواجات والمناسبات الجيزانية والعطارة والبخور والمعجنات العطرية الجيزانية والمرسم الحر والكوشات والتوزيعات وتجهيز الأعراس بالتراث الجيزاني والتغليف والهدايا والورود والفل والكادي.

وبين أن فعاليات المعرض اختتمت أمس الأول بحفل خطابي اشتمل على عدد من الكلمات والفقرات والبرامج التعريفية بالمعرض والنشاطات والفعاليات التي تنفذها الأسر المنتجة بجازان على مدار العام , إلى جانب تكرم الجهات الداعمة والراعية والأسر المتميزة.