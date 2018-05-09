اختتام منافسات البطولة الدولية العاشرة للطيران الشراعي بتايلاند

اختتمت منافسات البطولة الدولية العاشرة للطيران الشراعي مؤخرا التي أقيمت فعالياتها خلال الأيام الخمسة الماضية في لوببوري بتايلاند ، بمشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بنادي الطيران السعودي وكل من دولة الكويت، وأستراليا والبرازيل وكندا والتشيك وإسبانيا وفرنسا والهند واليابان وبولندا وروسيا وتايلاند .

ومثل المملكة في البطولة فريق من أعضاء نادي الطيران السعودي، الذين قدموا عروضًا متنوعة باحترافية عالية

في المنافسات اليومية للبطولة شملت سباقات التركيز على الإقلاع، وسباق التعرّج ، والملاحة المطلقة

والملاحة محدودة السرعة، والتحكم بالجناح، والخروج الذكي، والاقتصاد في الوقود .

ورفع المدير التنفيذي لنادي الطيران السعودي عايد القاسمي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على دعمه ومتابعته لمشاركة نادي الطيران السعودي في البطولة والحرص و الاهتمام الدائمين اللذين يلقاهما هواة الطيران من سموه .

وقال القاسمي : إن أعضاء فريق نادي الطيران السعودي قدموا مستويات جيدة في منافسات البطولة

حيث تلقوا العديد من الاختبارات خلال فترة الاستعداد شملت الإقلاع والهبوط والمناورة حول نقاط محددة

في مطار الثمامة بالرياض، معربًا عن فخره واعتزازه بمشاركة أبطال النادي في البطولة وتطلعه لتحقيق نتائج أفضل في البطولات القادمة .