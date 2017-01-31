اختتام منافسات الصيد بالصقور

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وادي الدواسر – البلاد

اختتمت منافسات الصيد بالصقور، التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان” وادينا تراث وأصالة” والمقام بمحافظة وادي الدواسر ، والتي استمرت يومين، وشملت فئة الأحرار ، والشاهين ، وشارك فيها 80 صقاراً من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح المشرف على المسابقة ، خالد الرديني بن قويد ، أن المنافسات شهدت حضوراً جماهيراً لافتاً من عشاق تلك الرياضة ، والتي تأتي ضمن الاهتمام بالموروث الشعبي ، والمساهمة في إحياء هذه الرياضة العريقة الأصيلة ، وتعزيز وجودها، وممارستها لدى أبناء المحافظة .

من جهته أشاد المشرف العام على المهرجان ، غازي بن حسين المسعري، بما حظيت به المنافسات من تنافس بين المتسابقين الهواة ، سيكون له أثره الإيجابي على تلك الرياضة، التي تمثل جزءا رئيساً من التراث الوطني للمملكة ، مقدماً شكره لهيئة السياحة والتراث الوطني على اهتمامها بمثل تلك النوعية من المهرجانات، التي ستسهم في الحفاظ على القيم والموروثات في تراثنا الوطني الأصيل .