اختتام منافسات اليوم الأخير من المرحلة التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن

الطائف ـ البلاد

اختتمت أمس فعاليات الأشواط التنشيطية الأولى من مهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان الطائف، وجاءت نتائج أشواط الفترة الصباحية الأربعة عشر، وبمسافة 5 كيلومترات ” لهجن حيل ، زمول ، سودانيات مفتوح ـ عام ” على النحو التالي:

الشوط الأول :” هملوله ” لهجن الرئاسة والشوط الثاني : ” شاهين ” لمحمد فيصل المري، والشوط الثالث :” الشاهينيه ” لهجن الرئاسة، والشوط الرابع :”هملول ” لهجن الرئاسة، والشوط الخامس:” جمايل ” لسعد مسعود المري، والشوط السادس:” سياف ” لعلي ناصر المري، والشوط السابع :” وحيشه ” لبيشان محمد العجمي، والشوط الثامن: ” هملول ” لناصر العوضي المنهالي، والشوط التاسع: ” الذيبة ” لعبدالعظيم محمودالعلي، والشوط العاشر: ” شاهين “لناصر راشد المري، والشوط الحادي عشر : ” سمحه ” لعلي محمد المري، والشوط الثاني عشر : ” الناوي ” لرياض ثامر السعدون، والشوط الثالث عشر : ” العاصي ” لحاسن سعد القرشي، والشوط الرابع عشر :” الحزم ” لمحمد عبيد المري .

فيما جاءت نتائج أشواط الفترة المسائية من سبعة أشواط، وبمسافة 5 كيلومترات ” لهجن حيل ، زمول مفتوح ــ عام ” على النحو التالي: الشوط الأول، “الشاهينية ” لهجن الرئاسة، والشوط الثاني: ” خيال ” لحاسن سعد القرشي والشوط الثالث :” سيده ” لهجن الرئاسة والشوط الرابع:” ضيف ” لسفر عقاب الشريف الشوط الخامس :” ثومه ” لبيشان محمد العجمي.

والشوط السادس: ” جبر ” لسفر عقاب الشريف ، والشوط السابع :” الساعيه ” لبيشان محمد العجمي .

ومن المقرر أن تستأنف منافسات المهرجان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بأشواط الإنتاج، بدءاً من يوم الأحد الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري .